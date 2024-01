Unfall auf B100: LKW krachte frontal in Auto

Der Lenker geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß zunächst gegen die Leitschiene, fuhr zurück auf die Fahrbahn und krachte dann frontal gegen einen entgegenkommenden PKW, gelenkt von einem 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal.

34-Jähriger leicht verletzt

Der Sattelzug kam in der Folge nach rund 150 Metern am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Der 34-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in das KH Spittal/Drau eingeliefert, der 52-jährige blieb unverletzt, er begab sich jedoch nach der Unfallaufnahme zur Abklärung des Gesundheitszustandes selbständig in das KH Spittal/Drau. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

©FF Möllbrücke ©FF Möllbrücke ©FF Möllbrücke

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 10:02 Uhr aktualisiert