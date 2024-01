Klagenfurter Schüler bei österreichischem Redewettbewerb mit dabei

Das Besondere an SAG’S MULTI ist, dass in der Rede zwischen Deutsch und der Erstsprache oder einer erlernten Fremdsprache mehrmals gewechselt werden muss. Wer sich in der Vorrunde qualifiziert, tritt in der Hauptrunde vor Jury und Publikum an. So auch Mersi und Melih aus der Mittelschule 12 Klagenfurt.

Mehrsprachigkeit unter jungen Menschen

Auf Facebook teilt die Mittelschule die tolle Neuigkeit: Mersi Bekuretsion (4. Klasse) und Melih Er (3. Klasse) konnten die Jury von „Sag’s Multi“ in einer Vorrunde überzeugen und dürfen ihr Talent im Februar 2024 in der Hauptrunde weiter unter Beweis stellen. In der Finalrunde heißt es dann neue Rede, neues Thema – vor noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörern via Live-Stream. „Damit nimmt unsere Schule erneut an diesem bedeutenden Redewettbewerb teil. Im Rahmen dieses Redewettbewerbs können junge Menschen ihrer Stimme Gehör verschaffen und zeigen, wie bereichernd ihre Mehrsprachigkeit ist.“ Direktorin Lattacher ist sehr stolz auf die Schüler der Mittelschule 12 und wünscht Mersi und Melih für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs viel Erfolg!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 10:35 Uhr aktualisiert