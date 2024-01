Aus Angst vor Feuerwerk: Hund flüchtet auf Hausdach

Am Montag, dem 1. Jänner gegen 17.35 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Heiligenblut am Großglockner durch einen stillen Alarm zu einer Tierrettung in Heiligenblut gerufen. Ein Hund hatte sich aufgrund des lauten Feuerwerks durch ein abgelegenes Gelände hinter dem Haus verirrt und fand schließlich auf dem Dach Zuflucht. In seiner Furcht verharrte er dort für mehrere Stunden, bevor er gerettet werden konnte. Mithilfe der Drehleiter konnte der Hund aus seiner misslichen Lage befreit und wohlauf seinem Besitzer übergeben werden.