Einladung zur 1. Leser-Redaktionssitzung Kärntens

Das ist seit jeher das Konzept von 5 Minuten. Uns ist die Meinung unserer Leser sehr wichtig! Daher laden wir Menschen aus ganz Kärnten zu einer gemeinsamen Redaktionssitzung ein. Die erste Leser-Redaktionssitzung in Kärnten sozusagen.

Leser-Redaktionsssitzung 2024 Frühstücksbrunch

Anfang März 2024

10 Personen aus der 5 Minuten Redaktion

10 LeserInnen

Dauer: ca. 2 bis 3 Stunden

Einladung an dich!

Geplant ist ein Frühlingsbrunch im März 2024, wo das Team aus Redaktion und Social Media auf viele verschiedene Menschen trifft. Ihr könnt uns sagen, was euch wichtig wäre und das ganz gemütlich bei einem ausgiebigen gemeinsamen Frühstück, worauf wir euch natürlich einladen. Wir interessieren uns dafür, welche Themen ihr in Zukunft, wie konsumieren möchtet. Habt ihr Ideen, Kritik oder Wünsche? Dann ist jetzt die Gelegenheit, eure Sicht der Dinge zu schildern. Wir laden bis zu zehn Personen zur ersten Leser-Redaktionssitzung Kärntens ein.

Gratis für euch – schon aus Überzeugung

Wir arbeiten mit LeserInnen zusammen. Ihr schickt uns Themen, Videos und Fotos. Dadurch entsteht Content auf 5 Minuten. Den bieten wir natürlich anderen kostenlos an, wie soll es denn anders sein? 5 Minuten hat sich vor acht Jahren Gratis-News verschrieben und das wird auch immer so bleiben. „Mein Team und ich glauben felsenfest daran, dass wichtige Informationen für alle zugänglich sein müssen. Wir werden niemals Bezahl-Abos einführen. Die letzten herausfordernden Jahre haben gezeigt, dass Menschen umfangreiche Informationen benötigen – das muss gratis möglich sein“, so Chefin Yvonne Schmid-Berger. Viele Haushalte sparen ein, kein Wunder, die Teuerungen betreffen alle.

Regionalität first

Wie lässt sich 5 Minuten beschreiben? „Regionale Inhalte aus Kärnten und der Steiermark und als Topping bundesweite News. Gratis, kurz und knapp, regional sowie schnell lässt sich unsere Devise auf den Punkt bringen.“ Über 20 Personen sind das ganze Jahr 24/7 bemüht, Content für euch zu kreieren. Werde ein Teil von uns! Beim Frühlingsbrunch hören wir ganz genau hin.

Einladung zur Sitzung

„Ich bin der Meinung, dass die Zukunftschance der Medien im Zuhören liegt“, so die Chefredakteurin. Welche Wünsche gibt es? Wo fühlen sich LeserInnen nicht gehört? Welche Formate würden, über welche Kanäle Anklang finden? Du hast etwas zu sagen? Wir erweitern unsere klassische Redaktionssitzung um LeserInnen: Die Idee der ersten Leser-Redaktionssitzung war geboren. Wenn du Interesse hast, dann schick deine Kontaktdaten an [email protected]. Wir freuen uns auf einen Frühlingsbrunch mit dir!