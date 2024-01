Das ist der neue Chefarzt der Nuklearmedizin & Endokrinologie

Nach seinem Studium in Innsbruck war Privatdozent Doktor Christian Uprimny im BKH Lienz sowie an der Uniklinik Innsbruck tätig. In letzterer zeichnete er bis Ende 2023 als Leiter des PET/CT Zentrums sowie als geschäftsführender Oberarzt der Nuklearmedizin verantwortlich. Ein großes Anliegen ist ihm unter anderem die PSMA-PET/CT beim Prostata-Karzinom. Zu diesem Thema habilitierte Uprimny auch 2018 an der Medizinischen Universität Innsbruck. „Meine Expertise in diesem Bereich will ich in Klagenfurt einbringen“, erklärt der neue Primararzt.

Diagnose und Therapie bei Prostatakarzinom

Daher hat für ihn neben der Zusammenarbeit mit der Radiologie, Onkologie und Strahlentherapie die Kooperation mit der Abteilung für Urologie eine große Bedeutung. „Ich möchte insbesondere die Früherkennung bei Rezidiven eines Prostatakarzinoms mittels PSMA-PET/CT in Klagenfurt ausbauen“, setzt sich Uprimny erste Ziele. Denn: Mittels der nuklearmedizinischen Bildgebung können kleinste Tumorläsionen sichtbar gemacht und so frühzeitig erkannt werden. Doch nicht nur die Diagnostik, auch die PSMA-Therapie von metastasierten Prostatakarzinomen hat für Uprimny einen hohen Stellenwert: „Auf der Therapiestation am Institut möchte ich in den nächsten Jahren die nuklearmedizinische Therapie forcieren.“

Ausbau von PET/CT- Kapazitäten

Am dringendsten ist ihm jedoch ein anderes Anliegen: Nämlich die PET/CT- Kapazitäten in Kärnten auszubauen. „Dies will ich gemeinsam mit EOA Univ.-Doz. Dr. Hans-Jürgen Gallowitsch rasch umsetzen“, sagt Uprimny, der sich freut, in Klagenfurt ein „Team mit sehr hoher fachlicher Expertise“ sowie ein Institut mit „hervorragender Struktur“ von Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Lind zu übernehmen. Uprimny: „Das Klagenfurter Institut für Nuklearmedizin und Endokrinologie ist herausragend in Österreich und übersteigt in seinem Leistungsspektrum zum Teil jenes von Universitätskliniken. Für mich ist es eine große Ehre der Nachfolger von Prof. Lind zu sein.“ Christian Uprimny ist gebürtiger Oberösterreicher, lebt aber bereits seit 26 Jahren mit seiner Familie in Gaimberg, Osttirol. Er ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Tennisspielen und Skifahren zählen zu seinen Hobbys.