CO2-Steuer wird erhöht: Um so viel steigen heuer die Spritpreise

Veröffentlicht am 2. Januar 2024, 12:21 / ©Pexels / Gustavo Fring

Als Teil der ökosozialen Steuerreform 2022 wurde die CO2-Bepreisung eingeführt. Damals lag die Steuer bei 30 Euro, seitdem wird sie jährlich erhöht. Auch heuer wird es demnach wieder eine Preissteigerung geben. 2024 steigt die COs-Bepreisung wie gesetzlich vorgehsehen auf 45 Euro pro Tonne.

Auch Sprit wird teurer

Diese Preissteigerung wirkt sich auch auf die Spritpreise aus. „2024 zahlt man damit aufgrund der zusätzlichen CO2-Bepreisung an der Zapfsäule inklusive Umsatzsteuer in Summe 13,5 Cent je Liter Diesel und 12,3 Cent je Liter Benzin„, berichtet der ÖAMTC. Damit komme es zu einer Erhöhung an der Zapfsäule um 3,7 bzw. 3,4 Cent je Liter.

Klimabonus soll entlasten

Die Höhe des regionalen Klimabonus, der die Belastungen der zusätzlichen CO2-Bepreisung abfedern soll, wird für das Jahr 2024 erst festgelegt. „Nachdem die CO2-Bepreisung für Haushalte um 38 Prozent steigt, ist die Politik gefordert, auch eine entsprechend höhere Entlastung über den Klimabonus festzulegen“, so der ÖAMTC.