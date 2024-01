Müller warnt vor diesem Produkt: Es besteht Salmonellen-Gefahr

Veröffentlicht am 2. Januar 2024, 13:12 / ©5 Minuten

Müller ruft Kunden dazu auf, die Betroffenheit des Artikels zu überprüfen und die Nutzung beziehungsweise den Verzehr umgehend einzustellen. Die Rückgabe des betroffenen Artikels ist in jeder Müller-Filiale möglich. Betroffen ist der Verkaufszeitraum 1. Mai 2023 bis 22. Dezember 2023.

Preis wird rückerstattet

Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Bei Fragen können sich Konsumenten an Müller telefonisch unter +43 (0)5 912 00 00 oder per E-Mail an [email protected] wenden. Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt den Hersteller Bio Nahrungsmittel Produktions- und Handels GmbH unter der Nummer +43-1-2051085-378 zu kontaktieren. Nähere Informationen gibt es hier.