Der Jahreswechsel bringt Kälte: Wo es am Wochenende schneien soll

„Winter is coming“ – dieses bekannte Game-of-Thrones-Zitat gilt auch für die Steiermark. Zumindest was das kommende Wochenende und die darauffolgenden Tage betrifft. Für das erste Jännerwochenende prognostizieren die Wetterexperten Schnee und Regen. Ab Samstag ist mit einem Umschwung zu rechnen, „der Störungseinfluss wird von Süden her stärker“, heißt es von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten.

Am Wochenende wird es in der Obersteiermark frostig

Am Samstag ist vermehrt mit Niederschlag zu rechnen, die Grenze liegt bei 1000 Meter. „Kältere Luftmassen vom Norden werden immer weiter angezapft“, prognostiziert der Meteorologe. In der Nacht auf Sonntag soll die Schneefallgrenze weiter absinken, weshalb Frau Holle auch in den Tälern der Obersteiermark erwartet wird.

Der Rest der Steiermark folgt nächste Woche

Am morgigen Mittwoch und am Donnerstag werden zweistellige Plusgrade in der Steiermark erwartet. Danach sollen sich wieder vorwiegend winterliche Temperaturen einpendeln. „Die Abkühlung ist abgesichert“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Auch in den Tälern könnte es bereits am Wochenende schneien. Dies sei aber laut dem Experten vor allem in den obersteirischen Gebieten zu erwarten. In der Süd- Ost- und Weststeiermark wird Schnee erst ab Montag oder Dienstag wahrscheinlich. Die nächste Woche soll weiterhin kalt bleiben, jedoch soll sich auch wieder die Sonne zeigen.