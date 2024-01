Neue App soll fünf Leben pro Tag retten

Es gibt Notfälle, da zählt jede Minute – etwa bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand. Oft wären Helferinnen und Helfer ganz in der Nähe, wissen aber nichts von der dramatischen Situation. Da setzt die Initiative „Team Österreich Lebensretter“ an: Per App werden registrierte freiwillige Ersthelferinnen und Ersthelfer alarmiert und direkt zum Notfallort geführt. So können sie noch vor Eintreffen der professionellen Rettungskräfte mit der Herzdruckmassage beginnen – und damit lebensrettende Minuten gewinnen.

So funktioniert die App

Als Team Österreich Lebensretterin oder Lebensretter registrieren können sich alle über 18, die in den vergangenen Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. In Österreich erleiden Jahr für Jahr etwa 10.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Atem-Kreislauf-Stillstand, nur jeder zehnte überlebt. Der Grund: Nur selten wird rechtzeitig mit der Herzdruckmassage begonnen. Das soll sich durch „Team Österreich Lebensretter“, das zusätzliche innovative Glied in der Rettungskette, ändern. Wird ein Notruf abgesetzt, werden parallel zu den professionellen Rettungskräften auch registrierte Team Österreich Lebensretterinnen und Lebensretter, die gerade in der Nähe sind, per App alarmiert und direkt zum Notfallort geführt. Dadurch können die Ersthelferinnen oder Ersthelfer im Schnitt bereits nach drei bis vier Minuten mit der Herzdruckmassage beginnen. So werden lebensrettende Minuten vor dem Eintreffen des professionellen Rettungsdienstes gewonnen.

Die gute Nachricht ist: Jeder und jede von uns kann im Falle eines Atem-Kreislauf-Stillstandes Leben retten. 30 Mal drücken, zwei Mal beatmen – und damit so rasch als möglich beginnen. Denn wenn es um den Herzschlag geht, zählt jeder Augenblick. Deshalb liegt es jetzt an uns, ein engmaschiges Netz an Lebensretterinnen und Lebensrettern aufzubauen. Leben retten ist schließlich Teamarbeit – und wenn dieses Team immer größer wird, schaffen wir es auch, täglich fünf Menschen eine zweite Chance zu geben. Menschen mit ihren eigenen Geschichten, Familien, Freunden. Registrieren Sie sich jetzt und retten Sie ein Leben! Kann es einen besseren Neujahrsvorsatz geben? Rotkreuz-Bundesrettungskommandant Gerry Foitik

Welche Voraussetzungen brauche ich?

Um möglichst viele Menschen im ganzen Land zu erreichen, lädt Hitradio Ö3 ab 1. Jänner on air und online ein, Team Österreich Lebensretterin oder Lebensretter zu werden. Angesprochen werden alle, die in Österreich leben, in den vergangenen Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und sich zutrauen, bis zu einige hundert Meter zu einer Person mit einem Atem-Kreislauf-Stillstand zu laufen und für ein paar Minuten eine Herzdruckmassage zu machen. Ist das Netz der Lebensretterinnen und Lebensretter dicht genug, kann es so gelingen, jeden Tag fünf Menschen das Leben zu retten. Die Initiative „Team Österreich Lebensretter“ wurde bereits in Pilotprojekten in mehreren Bundesländern erprobt und zeigt große Wirksamkeit.