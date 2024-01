Im Krankenstand zu Silvester: Fast 40.000 Steirer waren krank

Der Vergleich der Kalenderwochen 51 und 52 zwischen 2022 und 2023 in der Steiermark zeigt deutliche Veränderungen in den Gesundheitsindikatoren und den Krankenständen auf.

Krankheitszahlen in Wochen 51 und 52 im Jahr 2022

In der Woche 52 des Jahres 2022 wurden in der Steiermark 15.789 Fälle von grippalen Infekten, 1211 Fälle von echter Grippe und 1872 Covid-Fälle registriert, was zu insgesamt 39.909 Krankenständen führte. Eine Woche zuvor, in Woche 51, waren die Zahlen höher: 25.555 Fälle von grippalen Infekten, 1442 Fälle von echter Grippe und 2338 Covid-Fälle, was zu insgesamt 55.083 Krankenständen führte.

Steiermarks Wochen 51 und 52 im Jahr 2023

Im Jahr 2023 zeigte sich in der Woche 52 ein deutlicher Rückgang: 7.186 Fälle von grippalen Infekten, 230 Fälle echter Grippe und 3.160 Covid-Fälle, was zu insgesamt 29.445 Krankenständen führte. Auch in Woche 51 des Jahres 2023 gab es im Vergleich zum Vorjahr weniger Krankenstände: 13.810 Fälle von grippalen Infekten, 237 Fälle von echter Grippe und 5.913 Covid-Fälle, was zu insgesamt 43.908 Krankenständen führte.

Covid-Fälle sind wieder gestiegen

Allerdings verdeutlicht der Anstieg der Covid-Fälle in der Steiermark, insbesondere in Woche 52 des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr, dass neue Varianten oder externe Faktoren weiterhin eine Rolle bei der Gesundheitssituation spielen könnten.

Verstärkte Prävention gefordert

Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, betont die Relevanz präventiver Maßnahmen. Er ruft zur gezielten Impfung auf, besonders für gefährdete Gruppen wie chronisch Kranke und Personen über 60, und mahnt zu Hygienemaßnahmen sowie dem Tragen von Masken in belebten Bereichen an.