Erster Gaming Cup in Graz: So kannst du mitmachen

Die Kleine Zeitung veranstaltet den ersten Gaming Cup in Graz und die Jugendstadt verlost 20 Wildcards an Grazer Jugendliche, die gerne am Turnier teilnehmen möchten.

Was ist der Gaming Cup?

Der Kleine Zeitung Gaming Cup ist ein EA FC 24 (ehemals FIFA) Turnier, bei dem über 500 Teilnehmer aus der Steiermark und aus Kärnten um den heißbegehrten ersten Platz spielen. Die Preise für die ersten drei Plätze lassen sich sehen:

Auf den 3. Platz wartet ein 200 Euro Gutschein von Media Markt Seiersberg.



Der oder die Zweitplatzierte bekommt ein ultimatives Gaming-Set bestehend aus: Xbox Series S – Starter Bundle samt 3-monatiger Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft, einem Arozzi Gaming Desk in schwarz und einen 300 Euro Gutschein von Media Markt Seiersberg.



Und auf den Gewinner wartet eine Fußballreise nach München für 2 Personen zum Spiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am 30. März 2024 inklusive Übernachtung und Frühstück und ein Xbox Series S – Starter Bundle samt 3-monatiger Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft.

Wann findet der Gaming Cup statt?

Die Online-Qualifikationsrunden finden am 13. oder am 20. Jänner 2024 statt. Die Wildcard-Gewinner können sich selbst aussuchen, welcher Termin für sie besser passt. Das Online-Top-32-Playoff findet am 27. Jänner 2024 statt. Das große Offline-Finale findet Anfang Februar an einer noch geheimen Location in Graz statt.

Wie kann man die Wildcard gewinnen?

Um am Gewinnspiel für die Wildcard teilzunehmen, müssen Interessierte ab 14 Jahren einen Kommentar bei diesem Instagram Beitrag hinterlassen:

Alle Teilnahmebedingungen für den Gaming Cup sind hier zu finden: www.kleinezeitung.at/gamingcup