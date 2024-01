„Der Deckel bleibt zu“: Erhöhung der Müllgebühren in Wernberg bleibt aus

Veröffentlicht am 2. Januar 2024, 16:02 / ©pixabay.com/J_Blueberry

In einer jüngsten Gemeinderatssitzung in Wernberg wurde eine klare Botschaft an die Bürger gesendet: Die Müllgebühren werden im Jahr 2024 nicht erhöht. Trotz der Ankündigung der „Gebührenbremse“ durch die schwarz-grüne Bundesregierung hat die Gemeinde beschlossen, die finanziellen Mittel aus dieser Maßnahme für den Müllhaushalt zu verwenden. Diese Entscheidung wurde mehrheitlich getroffen, wobei die ÖVP-Fraktion und der Grünen-Gemeinderat geschlossen dagegen stimmten.

165.000 Euro fließen an die Bürger zurück

FPÖ-Gemeindevorstand Markus di Bernardo zeigte sich erfreut über den Schritt des Gemeinderats und betonte, dass die verantwortungsbewusste Mehrheit im Sinne der Bürger gehandelt habe. Durch die Nutzung der finanziellen Mittel aus der „Gebührenbremse“ und der Rücklagen des Müllhaushaltes werden insgesamt 165.000 Euro wieder an die Gebührenzahler zurückfließen, um die geplante Erhöhung der Müllgebühren zu verhindern und den Abgang im Müllhaushalt zu minimieren.

„Müllhaushalt ist kein Sparverein“

„Es ist von größter Bedeutung, dass wir verantwortungsbewusst mit dem Geld der Bürger umgehen und die Kosten so niedrig wie möglich halten. Der Müllhaushalt ist kein Sparverein, aber es ist unsere Pflicht, die Gebühren für die Bürger so erträglich wie möglich zu gestalten“, kommentierte di Bernardo. Zusätzlich plant die Gemeinde Wernberg die Neuausschreibung der Abfallentsorgung, um mögliche Einsparungspotenziale zu evaluieren.

