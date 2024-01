Rattengift in Gärten ausgelegt, zwei Hunde vergiftet

Am Wochenende zwischen dem 29. und 30. Dezember 2023 kam es in St. Margarethen ob Töllerberg zu einer Reihe alarmierender Vorfälle. In drei unterschiedlichen Gärten platzierte ein bisher unbekannter Täter Giftköder, die in Form von zusammengedrücktem Rattengift gestaltet waren. Diese Köder führten zur Vergiftung von mindestens zwei Hunden, die daraufhin sofort tierärztlich behandelt werden mussten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 16:52 Uhr aktualisiert