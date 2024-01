Es wird spannend! Beim Bauer-sucht-Frau-Finale fliegen die Fetzen

Veröffentlicht am 2. Januar 2024, 17:15 / ©ATV

Die „Bauer sucht Frau“-Eventfolgen geben den Zusehern wieder einen spannenden Einblick, was seit den Hofwochen bei den Bauern und Bäuerinnen passiert ist. ATV-Amor Arabella Kiesbauer kitzelt beim großen Wiedersehen nach den Hofwochen alle Geheimnisse heraus. Wer ist noch ein Paar, wer hat sich bereits wieder getrennt? Das und viel mehr erfahrt ihr am Mittwoch, den 3. Jänner um 20.15 Uhr auf ATV.

Weizer auf Wolke sieben

Obstbauer Simon (Bezirk Weiz) und Silke schweben seit der Hofwoche auf Wolke sieben. Silke berichtet schwer verliebt: „Ich hab‘ noch nie so einen Menschen kennengelernt, der so gleich ist wie ich.“ Die beiden brauchen sich nur anzuschauen und wissen, was der andere möchte. „Es ist schon bald schlimm“, grinst Simon vor Freude übers ganze Gesicht, als die beiden über ihre Gemeinsamkeiten erzählen.

Kommt es zur Reunion zwischen Nicole und Stefan?

Was haben sie Arabella noch alles zu berichten? Gespannt darf man auch auf das Treffen von Rekord-Bäuerin Nicole und ihren sieben Hofherren sein, nachdem alle die Heimreise antreten mussten. Nicole lässt aufhorchen und hofft auf eine zweite Chance: „Ich bin gespannt, wie das Wochenende mit Stefan und mir werden wird.“ Ihr Hofwochen-Favorit war eigentlich Florian. Was ist seit der Hofwoche passiert? Hofherr Stefan reist allerdings mit Sarah, der bezaubernden Reiterin der 20. #BSF-Staffel an. Stefan erklärt: „Die Nici hat mich abblitzen lassen, dann hab‘ ich mir gedacht, ich schau mir die andere Bäuerin auch noch an.“ Stellt sich nur noch die Frage, wie es bei Sarah eigentlich nach ihrer Hofwoche weitergegangen ist.

Zwei Bauern haben schon eine „Neue“ an ihrer Seite

Tiroler Mike und Innviertler Johannes überraschen jeweils mit einem unbekannten Gesicht an ihrer Seite. Da wird es in den Aussprachen einiges zu klären geben. Hofdame Jenny wird Johannes die Meinung geigen: „Der Johannes ist so falsch.“ „Am liebsten würd‘ ich bissl mehr trinken, damit ich seinen Anblick ertragen kann“, hofft sie auf ein kurzes Wiedersehen. Und auch Johannes Hofwochen-Favoritin Anna weiß: „Die Emotionen werden schon ganz schön hochkochen.“ Bei der Aussprache kommen ihr dann die Tränen.

Bekanntes BSF-Paar als Ehrengäste

Das große Jubiläum zieht zudem besondere Gäste an. So reist überraschend das Traumpaar Sigi und Sonja aus Staffel 18 an. Das Ehepaar hat nicht nur ihre Meerschweinchen, sondern auch eine große Überraschung im Reisegepäck mitgebracht.