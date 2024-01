Das Wochenende bringt bis zu 40 Zentimeter Neuschnee nach Kärnten

Sonne, Regen, Nebel, Schnee – in den nächsten Tagen kommt wettertechnisch so einiges auf uns zu. Am Wochenende soll sogar Frau Holle wieder zu Besuch nach Kärnten kommen. Doch beginnen wir von vorne: Am Mittwoch setzt sich die Sonne in Oberkärnten bereits in der Früh durch. In Unterkärnten hält sich hingegen der Hochnebel. „Dieser lockert ab Mittag immer mehr auf und es zeigt sich zeitweise die Sonne. Im Klagenfurter Becken bleibt es mit dem Hochnebel teilweise auch trüb. Abseits des Hochnebels wird es nachmittags sehr sonnig“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere. Die Temperaturen erreichen bis zu Plus 7 Grad.

Zuerst viel Sonne, dann Schnee

Am Donnerstag hält sich in Unterkärnten wieder verbreitet Hochnebel. Abseits davon wird es allerdings von der Früh weg sehr sonnig. Über weite Strecken wird der Himmel sogar wolkenlos, so die Prognose. Die Höchstwerte erreichen zwischen 3 und 8 Grad. Am Freitag ziehen dann von Westen und Südwesten wieder Wolken auf. „In Oberkärnten ist es tagsüber meist bewölkt, in Unterkärnten zeigt sich hingegen noch zeitweise die Sonne“, wissen die Meteorologen. Bis zum Abend soll es noch überall trocken bleiben. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 6 Grad.

Am Wochenende kommt Frau Holle wieder zu Besuch

Am Wochenende wird es in Kärnten dann wieder weiß! Schon in der Nacht auf Samstag greift von Südwesten her Niederschlag über, die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Nachmittags auf 1.000 bis 1.200 Meter ab. Im Westen kann es bei höherer Niederschlagsintensität auch bis unter 1.000 Meter herunter schneien, so die Prognose. In der Nacht auf Sonntag soll die Schneefallgrenze dann allmählich bis in tiefe Lagen absinken.

Kärnten wird wieder weiß!

„Auch in Kärnten soll es kurzzeitig weiß werden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze auf 800 Meter. Auch im Klagenfurter Becken kann es schneien“, sagt GeoSpehre Meteorologe Alexander Hedenig auf Anfrage von 5 Minuten. In den Karnischen Alpen seien 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee möglich, in den Karawanken 20 bis 40 Zentimeter. Richtung Norden fallen die Niederschlagsmengen dann geringer aus. „In den Tallagen werden es nur zwischen fünf und zehn Zentimeter werden, beispielsweise im Gailtal“, so Hedenig. In Villach rechne man mit rund fünf Zentimetern Neuschnee, in Klagenfurt sollen es, „wenn überhaupt“, nur ein bis zwei Zentimeter werden.