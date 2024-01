Bekanntes Swingerhotel lässt zum letzten Mal die Korken knallen

Ausgerechnet am „Drei Königstag“. Ob da auch Kaspar, Melchior und Balthasar an die Pforte klopfen werden, ist aber ungewiss. Am „Heiligen Drei Königstag“ wird in Obervellach (voläufig) zum letzten Swingertreffen geblasen. Aus Erfahrung weiß man: Im Haus wird es am heiligen Tag eher unheilig schlüpfrig hergehen. Möglich, dass einige Sexkönige aus dem Abendland darunter sein werden, die statt Myrrhe wohl Präservative als Geschenk im Gepäck haben und in den Zimmern verstreuen werden.

Hotelier lädt zu erneuter Liebes-Orgie ein

Irgendwo unter den männlichen Gästen wird sicher wieder auch der eine oder andere Esel zu finden sein, wird von einem Nachbarn vermutet. 5-Minuten-Leser werden sich erinnern: Das sündigende erotische Nestchen war schon im Herbst lange Tagesgespräch, war sozusagen schon in aller Munde. Das Hotel eines pfiffigen Kärntners mit deutschen Wurzeln bietet kommendes Wochenende wieder allerlei Liebelei: „Es hat beim letzten Treffen im Herbst so viel Spaß gemacht, dass wir vor Beginn der Skisaison noch mal kräftig auf die Pauke hauen“, so der Hotelier im Gespräch mit 5 Minuten.

„Wir haben aber noch einige Plätze frei“

Oder auf den Hintern – diesmal soll, wie man hört auch ein in Leder gekleidetes strenges Mädel die Rute schwingen, wenn der Krampustag auch schon lange wieder Geschichte ist. Angemeldet haben sich zu den heißen Stunden Pärchen aus dem In- und Ausland. Ob welche sogar aus dem Morgenland kommen werden, da besteht noch Hoffnung. „Wir haben aber noch einige Plätze frei“, verrät der Betreiber. Es dürfen dieses Mal auch Singles hinein, aber aufgepasst: Auf die geschlechtliche Ausgewogenheit an jenem Wochenende wird großer Wert gelegt. „Das Haus sollte an den zwei Tagen schon mit 50 zu 50 Männlein Weiblein bestückt sein“.

Anreise unter besonderer Bewachung

Zur Anreise: Die ist wieder immer in sicherer Hand. Der Verkehr wird wieder von Polizisten mit ihren großen Stäben in der Hand geregelt werden. Im Haus selbst gelten dann eigene Verkehrsregeln, die wegen des strengen Datenschutzes aber nicht erörtert werden dürfen. Im April, und das ist kein Scherz, will man dann einander wieder treffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 20:52 Uhr aktualisiert