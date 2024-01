Drogenrazzia in Niederösterreich: 300 Kilo Cannabis sichergestellt

In einer koordinierten Aktion der Polizei Niederösterreich wurden sieben Mitglieder einer serbisch/bosnischen Tätergruppe festgenommen, die seit 2018 Cannabis-Indoor-Plantagen in zwei Wohnhäusern im Bezirk Gänserndorf und einem im Bezirk Baden betrieben haben sollen. Diese Ermittlungen waren das Ergebnis der engen Zusammenarbeit des Ermittlungsbereichs Suchtmittelkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich, der Suchtmittelgruppe des Bezirkes Gänserndorf und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Niederösterreich.

Sieben Festnahmen in Niederösterreich

Am 6. Dezember 2023 gelang es der Suchtmittelgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich, sieben Personen im Alter von 28 bis 48 Jahren, die in den Cannabisplantagen involviert waren, in Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf und in Kottingbrunn im Bezirk Baden festzunehmen. Sechs Beschuldigte wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg inhaftiert, während eine weitere Person bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt wurde.

Über 1450 Pflanzen und Drogen sichergestellt

Hausdurchsuchungen in Strasshof an der Nordbahn und Kottingbrunn, unter der Aufsicht der Staatsanwaltschaft Korneuburg durchgeführt und mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra, ergaben zwei Cannabisplantagen sowie eine Wohnung in 1110 Wien als Suchtmittelversteck. Diese Razzien führten zur Sicherstellung von 1451 Cannabispflanzen, rund 30 Kilo Cannabisblüten, ca. 1,5 Kilo Amphetamin, etwa 5 Gramm Kokain und 14.900 Euro Bargeld.

eschuldigte gestehen Anklagepunkte

Die Ermittler des Ermittlungsbereiches Suchtmittelkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich konnten nachweisen, dass die Tätergruppe mehr als 300 Kilo getrocknete Cannabisblüten von den beiden Plantagen im Bezirk Gänserndorf hergestellt und weitergegeben hatte. Der Straßenverkaufswert dieser Blüten wird auf etwa 3 Millionen Euro geschätzt. Die Beschuldigten gestanden einen Großteil der Anklagepunkte, während die Untersuchungen zu den weiteren fünf Mittätern fortgesetzt werden.

