Kärntner-Wirt tischt im Burgtheater Wien auf

Ein besonderes Event erwartet Besucher am Freitag, dem 12. Januar 2024, im Kasino Burgtheater Wien. Unter dem Titel „Hollywood – Emigration to the Land of Dreams“ findet Culinaire L’Evrope #9 statt, bei dem das Burgtheater, die kulinarischen Künste des renommierten Tschebull-Wirts Hannes Tschemernjak und die reiche Kulturgeschichte aufeinandertreffen.

Kulinarische Symbiose auf der Bühne

Verantwortlich für dieses Ereignis sind Freunde und Verleger Lojze Wieser, Burgtheaterdirektor Martin Kušej sowie Tschebull-Wirt Hannes Tschemernjak. Der kulinarische Höhepunkt des Abends: Tschemernjak und sein Sohn Peter kochen auf den historischen Brettern des Theaters und präsentieren eine Auswahl von Wolfgang Pucks Oscar-Menüs aus der Traumwelt Hollywoods sowie Klassiker der California Cuisine aus renommierten Restaurants.

©Marcella Ruiz Cruz Der Kärntner Verleger Lojze Wieser.

Burgtheater, Köche und Kultur in harmonischer Verbindung

Kulinarische Delikatessen und rezitierte Texte von Ensemblemitgliedern des Burgtheaters sorgen für ein einmaliges kulturelles Erlebnis. Dabei unterstützen Schüler der Gastgewerbefachschule am Judenplatz in Wien die Köche bei den Vorbereitungen, eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren. Mit Livemusik von Gabriel Cazes wird der Abend abgerundet und verspricht eine faszinierende Verbindung von Theater, Kulinarik und Kulturgeschichte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.01.2024 um 21:25 Uhr aktualisiert