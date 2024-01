Trübe Nacht weicht strahlendem Vormittag in der Steiermark

Veröffentlicht am 2. Januar 2024, 21:33 / ©Roberto Tauschmann/KK

Die Steiermark erwartet nach einer trüben Nacht einen Wetterwechsel hin zu sonnigem Wetter. Am Morgen können Restwolken vorübergehend leichten Regen, Schneeregen oder Schneefall bringen. Doch im Laufe des Vormittags klart der Himmel zunehmend auf und verbreitet überall Sonnenschein. Ein mäßiger bis lebhafter Wind aus südlicher bis westlicher Richtung begleitet diese Wetteränderung. Die Temperaturen steigen im Tagesverlauf nach einem Start zwischen -2 und 2 Grad auf angenehme 5 bis 11 Grad an, so die Geosphere Austria.