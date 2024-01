Kickl kommt in die Steiermark

Die FPÖ will das neue Jahr, welches vor allem für die Politik besonders spannend wird, mit einem Treffen einleiten. Aus diesem Grund kommen am Samstag, den 13. Jänner Herbert Kickl und Mario Kunasek in die Steiermark, um das „Wahljahr 2024“ zu begrüßen. Stattfinden wird das Fest beim Schwarzlsee in der Thalerhofstraße 85 ab 10 Uhr. Dabei gibt es einen musikalischen Empfang von der „John Otti Band“, die vor Ort für Stimmung sorgen soll. Um 11 Uhr folgen Reden vom Bundesparteiobmann und Landesparteiobmann. Nähere Infos gibt es hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.01.2024 um 10:53 Uhr aktualisiert