Für Jugendliche in Not: Nachtwächter lädt zur Laternen-Wanderung

Veröffentlicht am 3. Januar 2024, 08:50 / ©Wolfgang Handler

Das neue Jahr hat bereits begonnen und auch die traditionellen Raunächte sind bereits im Gange. Der Türmer und Nachtwächter Horst Ragusch geht wieder durch die dunklen Gassen.

Mit Kerzenlicht durch Klagenfurt

Am Freitag, 5. Januar 2024, findet in der Klagenfurter Innenstadt eine Benefiz-Laternen-Nachtwanderung für die Jugendnotschlafstelle statt. Beginn ist um 19 Uhr beim Spanheimerbrunnen am Arthur-Lemisch-Platz. Musikalisch-lyrisch begleitet wird die Wanderung durch Dominik Werginz. Das Mitgehen ist kostenfrei. Freiwillige Spenden für die Jugendlichen der JUNO werden gern gesehen. Weiters erhält jeder Teilnehmende eine Kerzenlampe. Ausgeklungen wird der Abend im Ossiacherhof. Vorab wird um eine Anmeldung unter 0650 2424555 gebeten.