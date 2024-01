Polizei vor Ort: Einbrecher waren in Eltern-Kind-Café zugange

Eine unliebsame Überraschung erwartete am Mittwochmorgen die Betreiberinnen des Eltern-Kind-Cafés „Krümelchen“ in Klagenfurt-Viktring. Unbekannte Täter hatten in der Nacht die Schiebetüren zum Lokal aufgebrochen und in der Folge die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei bekamen sie auch die Kasse in die Finger: „Die Tageslosung und das Wechselgeld wurden gestohlen“, berichten Carina Edlinger und Natascha Lorenz im Gespräch mit 5 Minuten. Sofort alarmierten sie die Polizei.

Ermittler noch vor Ort

„Aktuell ist die Spurensicherung hier und nimmt alles auf“, erklären die Geschäftsführerinnen. Jedoch seien die Hinweise bisher spärlich. „Wir hatten zum Glück letzte Woche Betriebsurlaub, sodass nur das Geld von gestern weg ist“, erzählen die beiden, die über jeden zweckdienlichen Hinweis dankbar wären. Das Lokal wollen sie öffnen, sobald die Ermittler ihre Arbeit beendet haben.