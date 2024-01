Bekannter Modedesigner verabschiedet sich aus Graz, hat aber neue Pläne

Manuel Essl sein eigenes Modelabel in Graz 2017 gegründet. Er ist somit in der steirischen Landeshauptstadt kein Unbekannter. Nun aber zieht es den Designer weiter und somit weg aus Graz. „Endlich darf ich euch verkünden, dass sich Manuel Essl Design auf einen aufregenden neuen Weg begibt“, gab der gleichnamige Betreiber noch 2023 bekannt.

Nach 6 Jahren geht eine Ära zu Ende

Das MED Studio in Graz schloss mit Jahresende nach sechs Jahren seine Pforten. „Eure Unterstützung hat das MED Studio mit viel Liebe gefüllt. Das MED Studio war nicht nur ein Raum, sondern mein Zuhause voller Erlebnisse, Herausforderungen und wundervoller Erinnerungen“, so will sich der Designer bei seinen Kunden bedanken, dem die Zeit in Graz in positiver Erinnerung bliebt.

Es geht nach Wien!

Bedeutet die Schließung das „Aus“ für das Modelabel? Nein, ganz und gar nicht! Für den Designer beginnt nun ein „neues Kapitel“. Ab 2024 gibt es nämlich einen neuen Standort für das MED Studio. Wo dieser sein wird? Manuel Essl zieht es in die österreichische Landeshauptstadt. Im ersten Bezirk in Wien wird eröffnet. Was aus den ehemaligen Räumlichkeiten in der Münzgrabenstraße werden soll, das steht noch in den Sternen.