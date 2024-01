Kärntner Drogenlenker nach Spritztour gestoppt – Schein weg!

Veröffentlicht am 3. Januar 2024, 13:48 / ©5min.at

Am 2. Jänner 2024 legte die Polizei St. Michael/Lungau ihr Hauptaugenmerk auf Drogen und Alkohol am Steuer. Im Zuge dessen konnten die Beamten auf der A10 Tauernautobahn nähe Zederhaus ein Auto mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit wahrnehmen. Der Raser, ein 21-jähriger Kärntner, war in Fahrtrichtung Villach unterwegs.

Drogen und Alkohol im Blut

Er wurde angehalten und kontrolliert. Aufgrund von Symptomen einer Beeinträchtigung wurde ein Alkotest durchgeführt. Der junge Kärntner hatte 0,34 Promille. Ebenso führten die Beamten einen Drogenspeicheltest durch, dieser zeigte Überraschendes. Der Test schlug positiv auf Kokain, THC und Amphetamine an. Der 21-Jährige wurde von einem Arzt als fahruntauglich erklärt und aus dem Verkehr gezogen. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Der Kärntner wird nun angezeigt.

