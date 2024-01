Größte Vogelzählung Österreichs startet wieder

Veröffentlicht am 3. Januar 2024, 14:38 / ©BirdLife / Lisa Lugerbauer

Mit der alljährlichen Mitmach-Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ möchte BirdLife Österreich ein möglichst genaues Bild von der winterlichen Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern erhalten. Dabei gehe es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern vielmehr darum, Häufigkeiten und Trends zu ermitteln. „Jede einzelne Zählung ist immer nur eine Momentaufnahme, aber je mehr Menschen an der Stunde der Wintervögel teilnehmen, desto genauer werden die Ergebnisse und Prognosen“, heißt es seitens der Organisation. Im Mittelpunkt der Aktion stehen weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Amseln oder Rotkehlchen.

©BirdLife / Lisa Lugerbauer Die alljährliche Vogel-Zählaktion von BirdLife startet wieder.

Augen und Ohren offenhalten

„Dabei zählt jede Meldung auch dann, wenn ihr nur wenige oder keine Vögel innerhalb eurer Zählstunde sehen“, betont Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. „Aktuell beobachten wir besonders im Osten Europas größere Zahlen von Seidenschwänzen, eine ‚exotische‘ Rarität aus Sibirien und Skandinavien. Gibt es dort im Winter zu wenig Vogelbeeren (Ebereschen) und andere Früchte, können sie invasionsartig bis nach Mitteleuropa vorstoßen. Erste Beobachtungen gibt es auch schon in Österreich. Wir sind gespannt, ob sie rechtzeitig zur Stunde der Wintervögel in größeren Zahlen beobachtet werden können. Es zahlt sich jedenfalls aus, Augen und Ohren offenzuhalten“, so Wichmann.

Und so funktioniert es:

Schritt eins: Informieren Bei der „Stunde der Wintervögel“ können alle großen und kleinen Vogelfreunde mitmachen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, denn mithilfe des Mitmachfolders können häufige Siedlungsvögel ganz einfach bestimmt werden. Um teilzunehmen, empfiehlt es sich, den Teilnahmefolder anzufordern (kostenfrei unter der Telefonnummer 01/522 22 28) oder online abzurufen unter www.birdlife.at

Schritt zwei: Zählen Sucht euch im Zeitraum vom 5. bis 7. Jänner einen Platz, von dem aus ihr gute Sicht auf eure nächste Umgebung habt, wie den eigenen Garten, den Balkon, das Fenster oder einen Park. Die Sicht auf eine Futterstelle ist von Vorteil, aber nicht notwendig. Auch wer innerhalb Österreichs auf Urlaub ist, kann teilnehmen. Beobachtet zu einer selbst gewählten Uhrzeit eine Stunde lang und notiert dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl an Individuen, die ihr in diesem Zeitraum gleichzeitig seht. Auch wenn ihr wenige oder keinen Vogel seht, ist diese Rückmeldung an die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich wertvoll.