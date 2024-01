Wow: Leichtathletik Club holt zwei österreichische Meister ins Boot

Dank eines professionellen Umfeldes haben sich Elisabeth Golger (vormals LAC Klagenfurt) und Leon Ivantschitsch (vormals AVC Tri-Team) dem KLC angeschlossen. Beide dürfen bereits auf österreichische Meisterehren zurückblicken.

Super Leistungen in der vergangenen Saison

Über 400 Meter Hürden und die 400 Meter Stadionrunde ist die 17- Jährige bereits jetzt mit mehreren Titeln eine Größe und will im traditionell starken 400- Meter-Feld des Traditionsclubs in neue Sphären vordringen. Triathlet Ivantschitsch überraschte im Vorjahr mit seinem Sieg über 3.000 Meter bei den Österreichischen U16-Meisterschaften in Kapfenberg. Zukünftig möchte sich der Ratnitzer mehr auf den Laufsport konzentrieren und findet mit Club- und Schulkollegen Matteo Ragonese – der unter anderem in Friaul die italienische Berglaufkonkurrenz dominiert – einen super Partner.