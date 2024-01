Graz: Unfall nahe Shopping-Nord führt zu Stau

Ein Verkehrsunfall in Graz auf der Wiener Straße in Richtung Norden sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen, wie „Antenne Steiermark“ berichtet. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung in der Nähe des Shopping-Nord. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.