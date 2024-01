Von Straße abgekommen: Brückengeländer verhindert folgenschweren Unfall

Ein 74-jähriger Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf lenkte am 3. Jänner 2024 um 11.30 Uhr sein Auto auf der L 550 im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpass. Er fuhr in Richtung Windischgarsten, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam. Der Pensionist krachte mit dem Wagen gegen ein Brückengeländer und hatte somit Glück im Unglück. Wäre das Geländer nicht gewesen, wäre der Mann mit dem Auto in den Dambach gestürzt.

Pensionist ins Krankenhaus geflogen

Passanten eilten rasch zur Unfallstelle, um dem Mann zu helfen. Der 74-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. „Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Die Feuerwehr musste das verunfallte Wrack bergen. Die Landesstraße musste im Bereich der Unfallstellte totalgesperrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.01.2024 um 17:24 Uhr aktualisiert