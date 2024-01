Vierschanzentournee: Hörl holt Tagessieg, Wellinger Fünfter in Innsbruck

Im dritten packenden Wettbewerb der Vierschanzentournee auf dem Bergisel in Innsbruck belegte der Olympiasieger Andreas Wellinger den fünften Platz, was dazu führte, dass er die Führung in der Gesamtwertung verlor. Vor dem abschließenden Springen in Bischofshofen liegt der Deutsche nun 2,66 Meter hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi, der den zweiten Platz am Bergisel erreichte und weiterhin die Tournee-Gesamtwertung anführt.

Hörl siegt in Innsbruck

Jan Hörl aus Österreich holte sich den Tagessieg vor Kobayashi und seinem Landsmann Michael Hayböck. Nach dem dritten Springen in Innsbruck liegt Hörl in der Gesamtwertung vor Kobayashi und Hayböck, während Wellinger auf dem fünften Platz liegt.