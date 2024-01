Vielseitige Bühnenkunst: Januar-Highlights im Schauspielhaus Graz

Der Jänner im Schauspielhaus Graz verspricht mit einer Reihe von Veranstaltungen und Theaterstücken eine abwechslungsreiche Zeit. Es erwarten uns zwei Premieren, eine Hommage an Werner Schwab und ein Debütroman von Ulrike Haidacher.

Premieren mit tiefgreifenden Einblicken

Am 12. Jänner wird mit „Schwabgasse 94“ dem Dramatiker Werner Schwab gedacht, dessen Todestag sich zum 30. Mal jährte. Es ist eine Hommage an sein Werk und seine Bedeutung für die Bühnenkunst. Ulrike Haidachers Debütroman „Die Party. Eine Einkreisung“ wird am 18. Jänner im Schauraum des Schauspielhauses uraufgeführt. Hier entlarvt die gebürtige Grazerin humorvoll und kritisch die Scheinwerte einer Gesellschaft, die oberflächliche Werte hochhält und das Engagement für humanitäre Werte in Frage stellt.

Letzte Vorstellung einer erfolgreichen Inszenierung

Ein weiteres Highlight ist die vorerst letzte Aufführung von „Von einem Frauenzimmer“ am 27. Jänner. Diese Produktion der neuen Intendantin Andrea Vilter war ein voller Erfolg und wirft wichtige Fragen zur Rolle der Frau in der Gesellschaft auf.

Auf ein Weiteres „I am from Austria“

Zusätzlich dazu wird „I am from Austria. Skifoan woa des Leiwandste“ aufgrund der großen Nachfrage am 24. Jänner erneut im Schauraum präsentiert. Schließlich erwartet uns am 26. Januar eine improvisierte Begegnung zwischen Klangkünstlern und einem freischaffenden Schauspieler und Musiker, die mit einer einzigartigen Mischung aus Analog und Digital, Klassisch und Experimentell, den Schauraum in eine außergewöhnliche Atmosphäre tauchen werden.