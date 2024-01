„Barbie“ eroberte Österreich: Beliebtester Kinofilm 2023

In einer Mischung aus Spektakel und Unterhaltung füllten Filme wie „Avatar 2: The Way of Water“, „Barbie“ und „Super Mario Bros – Der Film“ die Kinosäle und brachten die Menschen zum Staunen und Schmunzeln.

„Barbie“

Mit einer stattlichen Zahl von 799.811 Zuschauern wurde die legendäre Puppenikone zu einem Magnet für Kinogänger. Diese beeindruckende Resonanz beweist, dass Barbie auch nach all den Jahren noch immer die Herzen im Sturm erobert.

„Avatar 2: The Way of Water“

James Camerons lang ersehnte Fortsetzung fesselte 707.618 Kinobesucher in die faszinierende Welt von blauhäutigen Aliens und spektakulären Unterwasserlandschaften. Zusätzlich zur fesselnden Geschichte beschäftigte die Kinogänger die Frage, ob 3D-Brillen auch unter Wasser funktionieren könnten.

„Super Mario Bros – Der Film“

Mit einer Anhängerschaft von 691.863 Fans, die nach Pilzen suchten, um größer zu werden, bewies dieser Film, dass die Liebe zu einem Videospielhelden die Kinosäle in Scharen füllen kann.