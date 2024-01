Graz99ers scheitern gegen Olimpija: 1:5-Niederlage trotz starkem Start

Im Eishockey-Duell zwischen den Graz99ers und dem HK SZ Olimpija begann das Spiel temporeich, als die Graz99ers in der elften Minute einen erfolgreichen Powerplay-Treffer erzielten und mit 1:0 in Führung gingen. Trotzdem konnte Olimpija in der 27. Minute ausgleichen, als Jaka Sodja den Ausgleichstreffer markierte. Olimpija setzte sich in der 28. Minute mit 2:1 in Führung, gefolgt von weiteren Toren in der 31. und 38. Minute durch Miha Zajc. Am Ende triumphierte Olimpija mit einem überzeugenden 5:1-Sieg, während die Graz99ers trotz eines starken Starts nicht gegenhielten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.01.2024 um 21:43 Uhr aktualisiert