Pferd stürzt auf Reiterin: 21-Jährige schwer verletzt

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 3. Januar 2024, 21:43 / ©pixabay

Aus unbekannter Ursache scheute das Pferd und stieg vorne auf, wodurch die Reiterin vom Pferd fiel. In der Folge stürzte das Pferd um und fiel auf die 21-Jährige, welche dadurch schwere Verletzungen erlitt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen wurde.