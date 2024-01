Sonne und Wolken: Wetter-Mix von Vorarlberg bis Niederösterreich

Am Donnerstag dominiert in Österreich eine westliche Wetterlage mit milden Temperaturen. Im Norden wechseln sich Sonne und Wolken ab, begleitet von vereinzelten Schauern in Vorarlberg bis zum westlichen Niederösterreich. Schnee wird in Höhenlagen zwischen 900 und 1200 Metern erwartet. Der Süden bleibt trocken und sonnig. Nordwind weht stark, während der Süden eher schwach windig bleibt. Frühtemperaturen liegen zwischen minus 5 und plus 8 Grad, mit Tageshöchstwerten von 5 bis 13 Grad, wie die Geosphere Austria verlautet.