VSV kassiert knappe Auswärtsniederlage in Innsbruck

Veröffentlicht am 4. Januar 2024, 07:26 / ©HCI

Am Mittwochabend, dem 3. Jänner 2024, gastierte der EC VSV auswärts beim HC TIWAG Innsbruck. Pünktlich um 19.15 Uhr erfolgte der Anpfiff zum Match und acht Minuten später fiel auch schon der erste Treffer des Abends. Dieser gebührte Tirols Top-Scorer Kevin Roy. Jedoch holten die Villacher bereits Sekunden später zum Gegenschlag aus und der blau-weiße Goalgetter Robert Sabolic bugsierte den Puck direkt in die Maschen der Innsbrucker. In der 14. Minute baute Philipp Lindner den Spielstand schließlich auf 2:1 für den VSV aus.

Schlag auf Schlag

Im zweiten Spielabschnitt ist es Innsbrucks Kapitän Jan Lattner, der den Adlern einen Strich durch die Rechnung macht und auf 2:2 ausgleicht. VSV-Stürmer Elias Wallenta konterte zwar in der 35. Minute, jedoch erzielte Dario Winkler im letzten Drittel einen weiteren Gleichstand für die Tiroler. Dies nutzte die Mannschaft in der Overtime und Gordie Green beendet das Match schließlich mit einem 4:3-Treffer zugunsten der Haie.