Zum Einsatz wurden am Mittwoch, dem 3. Jänner 2024, die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz alarmiert. Auf Höhe eines Kreisverkehrs in der Ortschaft Zell im Gemeindegebiet von Ebenthal galt es, die Fahrbahn von den Verschmutzungen eines LKW freizumachen. „Um Beschädigungen an anderen Fahrzeugen zu vermeiden“, teilen die Feuerwehrleute den Grund für den ungewöhnlichen Einsatz mit. In der Folge konnten sie wieder einrücken.

©FF Zell Gurnitz Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Zell-Gurnitz im Einsatz.