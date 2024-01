Feuerwehr kam St. Veiter Seniorin zu Hilfe

Am frühen Mittwochnachmittag rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Donat, Obermühlbach und St. Veit an der Glan in die Dr.-Arthur-Lemisch-Straße aus. Dort war eine betagte Dame überfordert und war nicht mehr in der Lage, den Herd auszuschalten. „Es befanden sich allerdings keine Speisen oder sonstige Gegenstände am Herd“, erklären die Florianis. Um die Frau zu beruhigen wurde nach dem Ausschalten des Herdes noch die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter belüftet, danach konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.