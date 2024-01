Kärntner Familienhotels überzeugten in internationalem Ranking

Am Foto: Der Petschnighof in Diex.

Das Urlaubsportal kinderhotel.info hat die 50 besten Kinderhotels mit einem Award ausgezeichnet. Den ersten Platz belegte das Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau (Oberösterreich), gefolgt vom Märchenhotel Braunwald (Schweiz) und dem Familienhotel Oberkarteis in Hüttschlag (Salzburg).

Auch Kärntner Familienhotels unter den Top 50

Redaktionsleiter Christoph Reichl erklärt die Bewertung der Hotels: „Für unseren Award haben wir die kinderfreundlichen Angebote der Familienhotels sorgfältig verglichen und zusätzlich die Gästezufriedenheit genau analysiert“. Die Top 50 sollen die best-bewerteten Familienhotels mit familienfreundlicher Ausstattung, hervorragender Kinderbetreuung sowie besonderen Spiel- und Freizeitmöglichkeiten repräsentieren. Dazu gehört auch das Familien Resort Petschnighof im Kärntner Diex, das es auf den achten Platz im Ranking geschafft hat. Österreichweit liegt der Betrieb sogar auf dem vierten Platz! Überzeugt haben aber auch das Familienhotel Kreuzwirt am Weissensee am 29. Platz und das Smileys Kinderhotel in Trebesing am 42. Platz.

Die Top 10 des kinderhotel.info Awards 2024: 1. Dachsteinkönig – Familux Resort, Gosau (Oberösterreich)

2. Märchenhotel Braunwald, Braunwald (Schweiz)

3. Familienhotel Oberkarteis, Hüttschlag (Salzburg)

4. Familotel Sonnenpark, Willingen (Hessen)

5. Oberjoch – Familux Resort, Bad Hindelang-Oberjoch (Bayern)

6. Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof, Hintertux (Tirol)

7. Familotel Landhaus zur Ohe, Schönberg (Bayern)

8. Familien Resort Petschnighof, Diex (Kärnten)

9. Familotel amiamo, Zell am See (Salzburg)

10. Alpenrose – Familux Resort, Lermoos (Tirol)