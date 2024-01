Völkermarkter Ärztepaar arbeitet künftig Tür an Tür

Mit kommendem Montag, dem 8. Jänner 2024, übersiedelt Hautarzt Dr. Michael Patscheider seine Kassenordination in die neu renovierten Räumlichkeiten in der Griffner Straße 9 in Völkermarkt. Er wird künftig Tür an Tür mit seiner Ehefrau Dr. Ulrike Patscheider und ihrer Kollegin Dr. Gisela Schautzer ordinieren, die ihre Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin ebenfalls an die neue Wirkungsstätte verlegen. Dort befinden sich die beiden Kassenordinationen in guter Gesellschaft: Neben der Kassenordination von Dr. Silvana Perc-Roth (Kinder- und Jugendheilkunde) befinden sich in dem Gebäude auch die Wahlarzt-Ordinationen der Hautärztin Dr. Andrea Lengyel und Frauenarzt Dr. Peter Lengyel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.01.2024 um 10:22 Uhr aktualisiert