Melissa Naschenweng tüftelt an neuem Album

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Lesachtaler Schlagersternchen Melissa Naschenweng. Nicht nur kann sie auf zahlreiche Auftritte im Zuge ihrer Bergbauernbuam-Tour zurückblicken, zudem sang die Kärntnerin am ersten Weihnachtstag auch noch in der „Helene Fischer Show“ – wir haben berichtet. Und auch zum Start ins neue Jahr kommt der engagierten Sängerin viel, nur keine Pause in den Sinn.

Neues Album bereits in Arbeit

Derzeit arbeitet sie nämlich gemeinsam mit dem Lavanttaler Produzenten Sebastian Steinhauser von „Stonehouse Records“ an ihrem neuen Album. Dieses soll bereits im kommenden Sommer erscheinen, wie sie auf Instagram verrät. „Wir geben alles“, erklärt sie in einer Story, auf der sowohl sie als auch Steinhauser zu sehen sind. Ihren Fans verspricht sie: „Von cool bis emotional – alles ist drauf auf dem neuen Album. Und traditionell wird es auf alle Fälle!“ Wir sind gespannt! Der Startschuss für die Bergbauernbuam-Tour 2024 ist übrigens am 21. September in Passau.