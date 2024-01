328 Millionen Euro fließen in Kärntner Bahn-Infrastruktur

„Mit der Inbetriebnahme der Kärntner Teile der Koralmbahn haben wir einen weiteren großen Meilenstein auf der Südstrecke erreicht, die wir bis 2030 zu einer hochmodernen Bahnverbindung weiterentwickeln. Der nächste große Meilenstein ist die Inbetriebnahme der gesamten Koralmbahn im Jahr 2025“, teilt Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding, mit. Die Koralmbahn befindet sich im letzten Zielsprint. Auch auf der steirischen Seite werden alle Hauptbautätigkeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein und gleichzeitig die finale Projektphase eingeläutet.

Modernisierung des Villacher Hauptbahnhofs startet

Anfang 2024 beginnt zudem die Modernisierung des Villacher Hauptbahnhofs. Unter anderem sollen mehrere Bahnsteige verlängert werden, um mehr Platz für die Züge zu schaffen. Dadurch wird ein neues Taktsystem ermöglicht, das ab Ende 2025 in Österreich gefahren werden kann. Auch das Bike&Ride-Angebot soll deutlich ausgebaut werden.

Zweites Großprojekt in Obervellach

Auch das bestehenden Kraftwerke Lassach und Obervellach sind am Ende ihrer technischen Lebendauer angekommen. Deshalb haben die ÖBB von 2020 bis 2023 das neue Kraftwerk Obervellach II errichtet. Nach der derzeit laufenden Inbetriebnahmephase soll das Kraftwerk noch 2024 ans Netz gehen und wird dann jährlich 125 GWh Bahnstrom liefern. Neben diesen Großprojekten seien eine Vielzahl von wichtigen Infrastruktur-Projekten in Kärnten bereits im Gange oder in Vorbereitung, so die ÖBB weiter. Unter anderem werden 2024 die Modernisierungsarbeiten am Bahnhof Arnoldstein fortgesetzt.

Die wichtigsten Streckensperren in Kärnten

Über Einschränkungen werden Kunden im Vorfeld hingewiesen – mit Informationen an den Bahnhöfen und in den Zügen, im Internet unter www.oebb.at und beim Kundenservice unter 05-1717. Betroffen sind heuer unter anderem der Streckenbereich zwischen Feldkirchen und Villach sowie jener zwischen Thörl-Maglern, Arnoldstein und Hermagor. Auch eine Sperre des Tauerntunnels ist angedacht.