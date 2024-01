Knapp am Lotto-Sechser vorbei: Steirer gewann 29.000 Euro

Veröffentlicht am 4. Januar 2024, 11:51 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Bei der gestrigen Lotto-Ziehung wurden mit den Zahlen 3, 15, 16, 19, 21, und 27 gleich sechs der beliebten Geburtstagszahlen (Zahlen bis 31) gezogen, trotzdem konnte sich dieses Mal niemand über einen Tipp mit den „sechs Richtigen“ freuen. Damit geht es am kommenden Sonntag um einen Jackpot mit 1,4 Millionen Euro.

Knapp am Sechser vorbei

Drei Spielteilnehmer, je einmal aus Oberösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, tippten in dieser Runde einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils mehr als 29.000 Euro. Auf den Sechser fehlte beim Gewinn in Oberösterreich und dem Burgenland jeweils die Zahl 19, bei dem Gewinn in der Steiermark war es die Zahl 15, alle drei Gewinne wurden auf einem Lotto Normalschein getippt.

42 Personen gewannen 6.000 Euro

Die gestrige LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser. Da die Gewinnsumme gemäß den Spielbedingungen damit auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen 42 Spielteilnehmer jeweils 6.052,60 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es wieder um rund 200.000 Euro.

Joker-Jackpot wartet

Für die Mittwochsziehung wurde auch kein Wettschein mit der richtigen Joker Zahl abgegeben, daher wartet kommenden Sonntag auch hier ein Jackpot auf die Spielteilnehmer. Für die richtige Ziffernkombination werden in der nächsten Joker Ziehung rund 350.000 Euro ausgespielt.