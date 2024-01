Reifen platzte plötzlich: Traktorfahrer (66) tödlich verletzt

Veröffentlicht am 4. Januar 2024, 12:14 / ©pexels

Ein 66-Jähriger aus St. Pölten-Land fuhr mit dem Traktor inklusive beladenem Tieflader. Laut einem Zeugen platzte plötzlich der linke Hinterreifen am Traktor, wodurch dieser schlagartig links einsackte und nach rechts gegen die Mauern eines anliegenden Hauses fuhr. Dabei verfing sich der am Traktor befindliche Frontlader an einem Baum, wodurch dieser auf die linke Seite kippte und noch mehrere Meter aufgrund des Gewichts des Anhängers über den Asphalt rutschte. Der Lenker wurde dabei nach links aus der Führerkabine geschleudert und kam unter dieser zum Liegen.

Im Krankenhaus verstorben

Gemeinsam mit einem weiteren Ersthelfer konnte der Lenker unter der Führerkabine geborgen werden, von der Rettung inklusive Notarzt erstversorgt und anschließend in die Universitätsklinikum St. Pölten verbracht. Um etwa 17 Uhr verstarb der Traktorlenker an seinen Verletzungen im Landesklinikum St. Pölten.