ÖAW trauert um Ehrenmitglied Hubert Christian Ehalt

Ehalt war Ehrenmitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und langjähriger Präsident der Gesellschaft der Freunde der ÖAW. ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: „Heute hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass Hubert Christian Ehalt verstorben ist. Ehalt war ein erfolgreicher Volksbildner im positiven Sinn, er hat das Format der Wiener Vorlesungen geschaffen und sich um die Förderung der Wissenschaften hochverdient gemacht. Mich persönlich verbindet mit dem Verstorbenen eine langjährige Freundschaft, die bis in die gemeinsame Schulzeit zurückreicht. Ihm war der Kampf gegen Mythen, Vorurteile und politische Propaganda extrem wichtig, und sein Vertrauen in die aufklärende Kraft der Wissenschaften war ungebrochen. Ehalt war unermüdlich für die Wissenschaft und die Vermittlung ihrer Erkenntnisse im Einsatz. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Wissenschaftsgemeinschaft.“

Über Ehalt

Ehalt war mehr als 40 Jahre als Wissenschaftler und Wissenschaftsvermittler im Einsatz. Er verfasste zahlreiche Bücher und Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften. Als Präsident der Gesellschaft der Freunde der ÖAW hatte er insbesondere bei den zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen die Vernetzung der wissenschaftlichen Disziplinen im Auge. Die Themen der Vorträge reichten von den Operetten des Johann Strauss bis zu den Auswirkungen der Sozialen Medien auf unsere Gesellschaft. Hubert Christian Ehalt wurde 1949 in Wien geboren und studierte Malerei, Geschichte, Kunstgeschichte, Soziologie, Philosophie, Psychologie und Pädagogik in Wien. Er habilitierte sich für Sozialgeschichte der Neuzeit an der Universität Wien. Er war Professor für Sozialgeschichte der Neuzeit an der Universität Wien, Honorar-Professor an der Universität für angewandte Kunst Wien und an der TU Wien. Für seine zahlreichen Verdienste wurde ihm 2007 die Medaille „Bene Merito“ der ÖAW verliehen, 2013 erfolgte die Wahl zum Ehrenmitglied der Gesamtakademie. Zahlreiche weitere Auszeichnungen folgten, wie etwa der Chevalier des Arts et des Lettres Frankreichs (2015), das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (2015), die Ehrenbürgerschaft der Universität Wien (2016) oder das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien (2018).