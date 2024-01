Starb Lena R. wegen Pyrotechnik-Spektakel?

In der Neujahrsnacht ist eine 21-jährige Niederösterreicherin beim Brand in einem Grazer Lokal verstorben. Am gestrigen Mittwoch, den 3. Jänner wurde die Ursache bekannt gegeben: Sie starb an einer Rauchgasvergiftung. Eineinhalb Tage nach dem tödlichen Brand zu Silvester in einer Grazer Bar sind die Ermittler weiterhin mit der Spurenauswertung sowie Zeugenbefragungen beschäftigt. Die Ursache dürfte laut Polizei wohl erst in einigen Tagen feststehen, hieß es am Mittwoch.

Verletzte sind mittlerweile alle stabil

Am LKH-Universitätsklinikum Graz wurden am Mittwoch noch vier Personen medizinisch versorgt – zwei von ihnen weiterhin auf der Intensivstation. Ihr Gesundheitszustand sei stabil, hieß es seitens einer Sprecherin. Eine der beiden sei am Mittwoch operiert worden, die andere Person werde voraussichtlich am Freitag operiert. Ein Lokalgast befindet sich auch noch im LKH Graz II Standort West in Behandlung und liegt dort wegen einer schweren Rauchgasvergiftung im künstlichen Tiefschlaf, so der Stand am Mittwoch. Wie der „ORF“ berichtet, soll dieser stabil und auf dem Weg der Besserung sein. Eine Beatmung sei nicht mehr notwendig.

Ermittlungen zur Ursache laufen auf Hochtouren

Die Frage nach dem Auslöser des Brandes ist bis dato noch ungeklärt. Eine technische Brandursache konnte am Neujahrstag ausgeschlossen werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer eine „subjektive Ursache“ hatte, also gelegt wurde – vorsätzlich oder fahrlässig. Es wird folglich gegen Unbekannt ermittelt. Ein pyrotechnischer Gegenstand als Auslöser der Tragödie kommt somit infrage.

War eine Show mit Sternspritzern der Auslöser?

Die Videos der Nacht, welche von Gästen aufgenommen und auch auf den sozialen Medien geteilt wurden, sind Gegenstand der Ermittlungen. Auch für die Frage, ob alle Brandschutzrichtlinien befolgt wurden, werden diese als Beweismaterial herangezogen. Die Grazer Bar war bekannt für ihre brennenden Cocktails, bei denen für einen entsprechenden Serviereffekt als „Showeinlage“ der hochprozentige Alkohol angezündet wurde. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, sollen Videos vorliegen, welche Gäste mit Sternspritzern zeigen. Eine Person soll sich einen dieser Spritzer sogar in den Mund gesteckt haben.

Die Trauer und der Schock sitzen tief

Vier Tage nach dem schrecklichen Vorfall zeigt sich in der Grazer Sporgasse ein tristes Bild. Kerzen wurden aufgestellt, um den Verletzten und dem Brandopfer zu gedenken. Daneben zieren Blumen den kleinen „Traueraltar“. Auch ein Foto der 21-jährigen Niederösterreicherin wurde an dem Ort angebracht, an welchem sich die Tragödie ereignete. Es zeigt Lena und ein weiteres Mädchen, beide posieren vor dem Spiegel des Lokals. Beklemmend ist die Stimmung dort, direkt im Herzen der Grazer Innenstadt. Immer wieder bleiben Passanten stehen, bekreuzigen sich und halten in dem alltäglichen Trubel des städtischen Treibens inne, um der jungen Niederösterreicherin zu gedenken, die in der Silvesternacht ihr Leben ließ.

