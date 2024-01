Großer Ansturm auf das Skigebiet Nassfeld

Heute strahlt in vielen Teilen Kärntens die Sonne. Das Traumwetter lockt natürlich zahlreiche Wintersport-Fans auf die Piste. Auch auf das Skigebiet Nassfeld scheint es einen regelrechten Ansturm zu geben. Wer dort heute unterwegs ist, sollte also etwas länger Zeit einplanen. Auf den Pisten ist so einiges los, was sich auch auf die Wartezeiten bei den Liften auswirkt. „Am Nassfeld muss man Geduld haben, egal wo man hin fahren will. Auf den Pisten ist gleich viel los wie bei den Liften“, berichtet ein 5 Minuten Leser.



(c) rolli_tuning