Pinzgauer Diebe in Graz geschnappt: Waffen und Munition geklaut

Die beiden 19-Jährigen aus dem Pinzgau werden beschuldigt, mehrere Einbrüche begangen oder versucht zu haben. Am 16. Dezember hatten sie erfolglos versucht, in eine Tankstelle in Bruck einzubrechen. Anschließend brachen sie in einem nahegelegenen Hofladen eine Handkasse auf und stahlen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Waffen, Munition und Bargeld als Diebesgut

In der Nacht auf 18. Dezember brachen sie die Eingangstür eines Waffengeschäftes in einer Pinzgauer Gemeinde auf. Dort entwendeten sie sechs Waffen, Munition und eine geringe Menge Bargeld. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort der beiden ausgeforscht werden. Zugriff und Festnahme erfolgten mit Unterstützung von steirischen Polizeikräften. Nach mehreren Hausdurchsuchungen und anfänglichem Leugnen zeigten sich die zwei Beschuldigten schließlich geständig, sodass die gestohlenen Waffen aufgefunden und sichergestellt werden konnten. Die beiden Männer wurden in die Justizanstalt Jakomini überstellt.