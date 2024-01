Bekannter Pub verabschiedet sich nach 27 Jahren: „Wir sagen Danke!“

„Nicht nur das Jahr 2023 hat sich dem Ende zugeneigt, sondern auch ein besonderes Kapitel in der Geschichte unseres Pubs“, so der Vorgeschmack, der die zu verkündende Botschaft bereits erahnen lässt. Der Pub schließt seine Pforten – und das nach 27 Jahren. Die Besitzer nutzen das neue Jahr, um gebührend Danke zu sagen! „Es war uns eine außerordentliche Freude und Ehre, euch als Gäste gehabt zu haben. Eure Treue, eure Unterstützung und die vielen wahnsinns Partynächte haben dieses Lokal zu dem gemacht, was es war“, so schwelgen die Besitzer in Erinnerungen an ausgelassene Nächte.

„Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen“

Was nach all den Jahren bleibt? Das sind die Erinnerungen an eine „wundervolle Zeit und unvergesslichen Momente bedanken, die wir hier zusammen verbringen durften“. Ein ganz besonderer Dank gebührt auch all den Mitarbeitern, welche den Betrieb über die Jahre hinweg unterstützt haben – „ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen!“ Die Besitzer blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die unvergessliche Zeit zurück, die nun ihr Ablaufdatum gefunden hat.

Nun heißt es Àde

„Mit einem lachenden Herzen denken wir an die vielen schönen Augenblicke, Cocktails, Partys und vor allem Freundschaften die daraus entstanden sind. Möge das neue Jahr für euch alle mit Glück und Gesundheit beginnen. Ihr werdet immer einen besonderen Platz in unseren Pub-Herzen haben“, so sagen die Betreiber „Lebwohl“.