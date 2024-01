Wilde Verfolgungsjagd durch Villach: Lenker raste vor Polizei davon

Veröffentlicht am 4. Januar 2024, 16:55 / ©5 Minuten

Szenen wie aus einem Film spielten sich kürzlich in Villach ab. Zahlreiche Polizeistreifen waren mit Blaulicht im Einsatz. Mehrere Passanten berichteten von einer „wilden Verfolgungsjagd“ in der Innenstadt. Doch was steckte hinter dem spektakulären Einsatz?

Lenker raste vor Polizei davon

Wie Stephan Brozek vom Villacher Stadtpolizeikommando auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt, hat ein junger PKW-Lenker sich einer Polizeikontrolle entzogen und raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor den Beamten davon. Im Zuge dessen soll er auch mehrere Verwaltungsübertretungen begangen haben. Die Verfolgungsjagd führte von der Ossiacher Zeile bis durch die Villacher Innenstadt. Beim GAV war dann schließlich Schluss für den waghalsigen Lenker. Warum genau sich der PKW-Lenker der Polizeikontrolle entzogen hat, ist noch nicht bekannt. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.01.2024 um 17:18 Uhr aktualisiert