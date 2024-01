Graz als „Wärmepol“ Österreichs: So mild war es heute

Mit zweistelligen Temperaturen ins neue Jahr starten? Weihnachten hat sich verabschiedet, aber kündigt sich jetzt schon der Frühling an? Wir haben Anfang Jänner und befinden uns somit kalendarisch in der Blütezeit des Winters. Schnee, Minusgrade und Glatteis, diese Wetterbedingungen erwarten wir für gewöhnlich um diese Jahreszeit – die Realität zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild.

Graz an erster Stelle

Ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit war es heute in Teilen Österreichs. In einigen Regionen gab es sogar Temperaturen im zweistelligen Bereich, so auch in Graz. Um 15 Uhr wurden in der steirischen Landeshauptstadt am heutigen Donnerstag sogar 13,2 Grad gemessen – und damit ist Graz auf Platz ein der „wärmsten“ Orte Österreichs. Gemessen wurde dieser Wert am Flughafen, aber auch in anderen Teilen Graz ließen sich ungewöhnlich hohe Werte messen. In der Heinrichstraße in Geidorf war es ähnlich warm mit 12,7 Grad. Aber auch in Wien, in Salzburg und im Burgenland gab es Temperaturen über 10 Grad. An Eisenstadt ging mit 12,3 Grad der dritte Platz. In Tirol hingegen war es deutlich kälter. In Lienz wurden um 15 Uhr nur rund 2 Grad gemessen.

©Screenshot GeoSphere Austria

Bleibt es weiterhin so warm?

Spätestens in der Nacht von Samstag auf Sonntag jedoch sollen die Temperaturen umschlagen und es soll wieder deutlich kühler werden. Für das erste Jännerwochenende prognostizieren die Wetterexperten Schnee und Regen. Ab Samstag ist mit einem Umschwung zu rechnen, „der Störungseinfluss wird von Süden her stärker“, hieß es am Dienstag von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten. Es könnte dann bereits in höheren Lagen schneien, spätestens aber ab Montag sollen auch die anderen steirischen Regionen folgen und sich weiß färben. Mehr dazu hier.